Man (74) overleefde val van 6 meter, vocht tegen kanker, maar bezweek uiteindelijk aan coronavirus: “Hij had een uitstekende beschermengel, maar dit werd hem te veel” Siebe De Voogt

25 maart 2020

10u03 76 Jabbeke Hij overleefde een val van zes meter hoogte en ook een hartaderbreuk kreeg hem niet klein. Gabriël Vancraeynest (74) uit Varsenare was een echte vechter, maar het coronavirus werd hem afgelopen weekend toch te veel. De zeventiger werd mogelijk besmet tijdens een namiddagje kaarten. “Mijn man had altijd z'n beschermengel bij, maar ditmaal was die er even niet”, vertelt z’n echtgenote.

Gabriël Vancraeynest (74) overwon tijdens z'n leven verschillende veldslagen, maar was de laatste weken wat op de sukkel. “Een tijdje geleden was bij m’n man prostaatkanker vastgesteld”, vertelt z'n vrouw Monique Vereecke. “Hij was de laatste maanden twaalf kilo vermagerd en ging stilletjes aan achteruit. Toen we van het coronavirus hoorden, namen we dus onze voorzorgen. Al drie weken voor de lockdown gingen we bijna nergens meer heen. We hoopten op wat geluk, zodat het virus ons niet te pakken zou krijgen. Waarom niet? Gabriël heeft tijdens z'n leven immers veel geluk gehad. Als aannemer overleefde hij een val van zes meter. Hij viel van een appartementsgebouw in aanbouw, belandde net naast een vrachtwagen met pinnen en brak een nekwervel. Tóch kwam hij erdoor. Ook een hartaderbreuk kreeg hem in 2009 niet klein.”

Middagje kaarten

Op 14 maart ging de toestand van Gabriël plots fel achteruit. “Hij voelde zich ’s morgens bij het opstaan al niet goed”, zegt Monique. “Mijn man ging even liggen en voor de rest van de dag leek het beter te gaan. Rond middernacht maakte hij me plots wakker. Hij was uit het niets bijzonder kortademig geworden. Ik heb meteen de 100 en MUG opgebeld. Zij hebben hem in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd. Kort nadien kreeg ik van de dokters te horen dat Gabriël het coronavirus had opgelopen. Hij had bij aankomst in het ziekenhuis blijkbaar een dubbele longontsteking.”

De zeventiger overleed uiteindelijk deze zaterdag in het AZ Sint-Jan. Waar hij het virus precies opliep, is voor Monique onduidelijk. “Gabriël kaartte graag en is nog voor de lockdown een spelletje gaan spelen. Ik vermoed dat hij het daar moet gekregen hebben. Zekerheid zullen we waarschijnlijk nooit hebben. Wat zou het ook uithalen? Aan de situatie is niets meer te veranderen. Mijn man had altijd z'n beschermengel bij, maar ditmaal was die er niet.”

Geen contact

Monique heeft het bijzonder moeilijk met het feit dat ze niet echt afscheid heeft kunnen nemen van haar man. “In het ziekenhuis mocht ik hem niet meer zien", zucht ze. “Het is een raar gevoel. Het is precies alsof Gabriël nog elk moment kan thuiskomen. Toen hij in het ziekenhuis lag, hebben we wel nog eens gebeld. Hij vertelde me dat alles goed ging. Wilde hij me sparen of had hij zelf niet door hoe erg het gesteld was met hem? Ik weet het niet.”

“Na z'n opname wist ik wel dat hij niet meer naar huis zou komen. Zijn toestand was gewoon te zwak.” Vrijdag wordt Gabriël in beperkte kring gecremeerd en uitgestrooid. Het zal de eerste keer zijn sinds zijn overlijden dat Monique haar twee kinderen en vijf kleinkinderen terugziet. “Ik heb zelf beslist dat niemand bij mij mag komen. Het is lastig, maar het is beter zo. Stel je maar eens voor dat ik ook besmet was. Ik wil niemand aansteken.”

