Man (69) krijgt 20 maanden cel voor aanranding van 6-jarige stiefdochter Siebe De Voogt

03 juni 2019

15u40 5 Jabbeke Een 69-jarige Oostendenaar heeft een celstraf van 20 maanden, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor aanranding van de eerbaarheid. F.T. misbruikte een half jaar lang zijn toen 6-jarige stiefdochter.

De feiten speelden zich in de tweede helft van 2015 af in Jabbeke. De moeder van het slachtoffer bevestigde dat haar toenmalige vriend ’s avonds soms alleen was met haar stiefdochter, omdat ze zelf uit werken was. F.T. vergreep zich aan het meisje, toen hij haar in bed stopte. Zelf ontkende de man elke betrokkenheid. Toch verklaarde de rechtbank hem maandagmorgen schuldig aan aanranding van de eerbaarheid. Het slachtoffer vertelde tijdens haar verhoor immers gedetailleerd hoe ze het geslachtsdeel van haar stiefvader moest aanraken en ook aan haar eigen vader verklaarde ze in enkele videogesprekken misbruikt te zijn. Bovendien vertoonde T. leugenachtige reacties tijdens een test aan de leugendetector. De man kreeg een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan de helft met uitstel. De burgerlijke partijen kregen voorlopig schadevergoedingen van in totaal 2.250 euro toegekend.