Maak kennis met veertigtal kunstenaars langs kunstroute JABART Siebe De Voogt

31 augustus 2020

15u35 0 Jabbeke Ineke Bruynooghe van de cultuurdienst in Jabbeke en kunstenaar Dries Maesschaele organiseren zaterdag en zondag het kunstproject JABART. Langs een uitgestippelde kunstroute kun je kennismaken met een veertigtal kunstenaars uit de regio.

De deelnemende kunstenaars zijn thuis in allerhande disciplines als schilderen, keramiek en beeldhouwkunst en stellen hun werk tentoon in de kerken van Jabbeke, Varsenare, Snellegem, Zerkegem en Stalhille. Naast de tentoonstellingen in de kerken wordt ook in het koetshuis van het kasteel van Snellegem, waar de gekende antiquair Paul Degrande woonachtig is, een werk van elke kunstenaar getoond. Het is tevens de ideale gelegenheid om het koetshuis te bezoeken en het bijhorende kasteel van buitenaf te aanschouwen. De kunstwerken zijn zaterdag en zondag doorlopend te bezichtigen op de diverse locaties van 10 tot 17 uur.