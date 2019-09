Luc (61) en Els (60) nemen deze maand afscheid van hotel-restaurant Carpe Diem: “Het is na 28 jaar tijd voor iets anders” Siebe De Voogt

04 september 2019

11u02 0 Jabbeke Opnieuw verdwijnt een monument uit het centrum van Jabbeke. Luc Schaek (61) en Els Tavernier (60) sluiten deze maand nog de deuren van hun hotel-restaurant Carpe Diem. In de plaats van het hotel komt een interimkantoor. Het restaurant zal na 28 jaar normaal worden overgenomen. “We hebben hier mooie jaren gehad, maar het is nu tijd voor iets anders”, zegt Luc.

Na café De Tijger van Marie-Jeanne en café Bij Fons sluit opnieuw een gekende horecazaak in het Jabbeekse centrum de deuren. Luc Schaek (61) en Els Tavernier (60) nemen op zaterdag 15 december definitief afscheid van hun hotel-restaurant. Carpe Diem was 28 jaar lang een gevestigde waarde in de Constant Permekelaan. “We hebben de zaak jarenlang met hart en ziel uitgebaat, maar het is nu tijd voor iets anders”, vertelt Luc. “Onze beslissing werd eigenlijk al begin dit jaar genomen. Enkele maanden geleden werd het hotel al verkocht. In de plaats komt een interimkantoor. Momenteel zijn verregaande gesprekken aan de gang rond de verkoop van het restaurant. Het is de bedoeling dat de zaak wordt verdergezet. Ik heb alleszins een goed gevoel bij de gesprekken.”

28 jaar

Luc en Els startten hun carrière in de horeca in 1979 met de uitbating van café De Anker in Zerkegem. In 1988 baatten ze even het sportcentrum van Jabbeke en Varsenare uit. Drie jaar later bouwden ze een particuliere woning in de Constant Permekelaan om tot het huidige restaurant. “In 1995 kregen we de kans om ook het aanpalende gebouw te kopen”, zegt Luc. “We besloten er ook een hotel in te vestigen. Door de toenemende files rond Antwerpen en Brussel, was er nood aan overnachtingsruimtes in de regio. Bedrijven die hier kwamen werken, smeekten om dergelijke plaatsen. Het was een goede beslissing en bleek ook meteen een gat in de markt.” Luc en Els klopten de voorbije jaren lange dagen, al zijn ze niet van plan om gewoon in hun zetel te gaan zitten. “Het is tijd voor iets anders op professioneel gebied, maar veel wil ik daar nog niet over kwijt. Eerst wil ik alles op een rijtje zetten en wat uitrusten. We hebben jarenlang van 5 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds paraat gestaan voor onze klanten. Het is goed geweest.”

Afscheid

Naast de uitbating van zijn hotel-restaurant nam Luc ook de organisatie van de Jabbeekse avondmarkt op zich. Die verantwoordelijkheid zal hij de komende jaren nog blijven opnemen. “Het was een onbegrijpelijk beslissing van het gemeentebestuur om de kermis deze zomer weg te trekken uit het centrum”, zucht hij. “Niemand heeft daar baat bij. Ik zal me blijven inzetten voor de handelaars in Jabbeke en ervoor ijveren dat die kermis terugkeert naar de dorpskern.” Op 15 december sluit Carpe Diem definitief de deuren. Een afscheidsfeest staat voorlopig nog niet gepland. “Al komt dat er wel. Ik hoop er eigenlijk stiekem de nieuwe overnemer voor te stellen. Of we de zaak niet gaan missen? Uiteraard wel. Vooral het hotel dan. We hebben daar klanten die al 25 jaar bij ons over de vloer komen. Het was hard om hen te vertellen dat we er mee ophouden.”