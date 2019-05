Lichte vrachtauto over de kop na ongeval op E40 Jelle Houwen

24 mei 2019

19u15 0

Op de E40 richting kust gebeurde er vrijdag in de vooravond een ongeval ter hoogte van het tankstation in Jabbeke. Rond 17.30 uur kwamen een lichte vrachtwagen en een kleine personenwagen in botsing met elkaar. Door de impact belande de lichte vrachtwagen op zijn dak. Het is onduidelijk hoe het ongeval gebeurde en of er gewonden waren. Door het ongeval waren 2 rijstroken richting kust versperd waardoor een een file ontstond. Het duurde een tijdje eer de wagens getakeld konden worden en het verkeer terug vlot door kon.