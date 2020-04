Leesvoer nodig? Bibliotheek van Jabbeke start maandag met afhaaldienst Siebe De Voogt

03 april 2020

17u57 0 Jabbeke Net als omliggende gemeenten start ook de bibliotheek van Jabbeke maandag met een afhaaldienst. De bib zelf blijft wel nog minstens tot 19 april gesloten.

Gebruik maken van de afhaaldienst kan in drie eenvoudige stappen. Je kan eerst een verrassingspakket met spannende boeken, romantische films of stripverhalen uitkiezen met maximaal zes materialen. Wil je een specifieke titel uitlenen, kan je die opzoeken in de catalogus. Bestellen kan vervolgens door een mail te sturen naar bibliotheek@jabbeke.be of een telefoontje te plegen op het nummer 050/81.01.60. Vermeld zeker je naam, adres en lenersnummer.

Bestellingen kunnen geplaatst worden van maandag tot vrijdag tussen 10 en 16 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Afhalen kan de dag na je bestelling in het inkomsas van het Vrijetijdscentrum van maandag tot vrijdag tussen 14 en 16 uur en op zaterdag tussen 11 en 12 uur.

De gevraagde materialen worden in een papieren zak met je naam op in het sas geplaatst. Slechts één ontlener per keer mag zich in het sas begeven en bij het wachten moet de nodige afstand bewaard worden. Het terugbrengen van het materiaal kan op dezelfde manier van maandag tot vrijdag tussen 14 en 16 uur en op zaterdag van 11 tot 12 uur. Dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij het afhalen zijn van kracht.

Tot slot: niet alleen actieve leden van de bibliotheek kunnen materiaal ontlenen. Ook inwoners van Jabbeke die nog geen lid zijn van de bibliotheek zijn welkom.