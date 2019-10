Leerlingen De Klimtoren ontdekken wat het is om in een rolstoel te zitten Redactie

19 oktober 2019

14u50 0 Jabbeke Hoe ervaar je het leven in een rolstoel? En wat kan je als niet-rolstoelgebruiker doen om rolstoelgebruikers te helpen? Met die twee uitgangspunten trok de Jabbeekse Adviesraad voor Toegankelijkheid naar de wekelijkse markt. Door het slechte weer kon niet het volledig uitgetekende parcours in het dorpscentrum afgelegd worden, maar ging het richting basisschool De Klimtoren in de Kapellestraat.

“Voor ons maken kleine dingen soms het verschil”, zegt Lien Roose, die zelf in een rolstoel zit. “We willen jong en oud tonen wat zij kunnen doen om voetpaden en andere wegen toegankelijker te maken. De deelnemers konden het parcours ook met een blinddoek afwerken of met een witte stok het traject verkennen. Uiteraard stonden wij ook klaar om al hun vragen te beantwoorden.” De leerlingen van De Klimtoren luisterden alvast vol aandacht naar de tips. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is? “We dromen er stiekem van dit te kunnen herhalen in alle basisscholen in Groot-Jabbeke. Dat zou heel mooi zijn”, knipoogt Lien.