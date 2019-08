Leden TC Logan spelen 500 kilogram mosselen naar binnen Bart Huysentruyt

05 augustus 2019

09u06 0 Jabbeke Zo’n 450 leden en sympathisanten van tennisclub Logan in Jabbeke hebben zondag zo’n 500 kilogram mosselen naar binnen gespeeld.

Het mosselfestijn is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens het dubbeltornooi van de tennisclub. Dat is met 421 deelnemende duo’s uitgegroeid tot dé topper in West-Vlaanderen. De vele vrijwilligers en tal van randactiviteiten, zoals een paella- en een La Chouffe-avond, zorgen ervoor dat het event ook voor de niet-tennisser een absolute aanrader is. De mosseldag op zondag is een organisatie van Dirk Florizoone, een van de leden van de club. Zo’n 450 mensen kwamen aanschuiven, in vier verschillende shifts. De opbrengst van het mosselfestijn gaat naar investeringen voor de vereniging. Het tornooi eindigt zondag. Je kan er deze week nog terecht voor de Loganversie van Kookeet en een ribbetjesfestijn. Meer info vind je op de website of de Facebookpagina van Logan.