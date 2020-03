Laatste zelfstandige vuilnisophaler uit de regio houdt ermee op: “Ik stond met plezier zo vroeg op voor

de Jabbekenaars” Siebe De Voogt

25 maart 2020

19u39 0 Jabbeke Danny Verscheure (60) is een icoon voor veel Jabbekenaars. Na 45 jaar hun vuilnis te hebben opgehaald, houdt de man er vrijdagnamiddag mee op. Personeelsproblemen liggen aan de oorzaak van zijn beslissing. Zijn ruimingsdiensten zet Danny wél nog verder. “Ik zal het vuilnis ophalen zeker missen en de Jabbekenaars mij wellicht ook”, zegt hij.

Van een familiebedrijf gesproken. De familie Verscheure stond in Jabbeke en deelgemeenten sinds jaar en dag in voor de vuilnisophaling. Op vandaag was Danny (60) de laatste zelfstandige vuilnisophaler in de regio, opboksend tegen de grote reus IVBO. Hij leerde de stiel toen hij nog klein was van zijn vader André. “Mijn pa deed de afvalophaling in Jabbeke al sinds de jaren 1950", vertelt hij. “Hij begon met paard en kar en breidde steeds verder uit. Hij bond twee karren aan elkaar, begon uiteindelijk met de tractor rond te gaan en kijk waar we nu staan. Vandaag beschik ik over twee vuilniswagens. Geen enkele vuilniszak bleef staan.”

Vroeg opstaan

Na het overlijden van zijn vader, nu 30 jaar geleden, nam Danny de zaak over. Vanuit zijn loods langs de Constant Permekelaan doet hij alle straten in Jabbeke en omgeving aan. Geen vuilniszak ontsnapt aan zijn oog. “Ik ben de eerste keer meegegaan met mijn vader en heb me altijd opengesteld voor het beroep”, zegt Danny. “Ik deed en doe de stiel nog altijd graag. Om 1.45 uur sta ik elke dag op om rond 3 à 4 uur aan mijn ronde te beginnen. Dat is voor mij geen probleem. Opstaan doe ik graag voor de Jabbekenaars, al moet ik wel zeggen dat het de laatste tijd begon te wegen. Het was geen leven meer. Ik was altijd weg van huis.”

Personeelstekort

Het vroege opstaan is echter niet de reden waarom Danny stopt met zijn vuilnisrondes. De laatste tijd kreeg hij naar eigen zeggen steeds meer te kampen met personeelsproblemen. “Ik had met IVBO en het gemeentebestuur afgesproken dat ik nog tot het einde van dit jaar zou doorgaan. Maar de tweede dag van Nieuwjaar zat ik weer alleen. Mijn werkkrachten hadden voor een zoveelste keer afgebeld. Zo ging het niet meer. Ik reed de laatste jaren meestal rond met de vuilniswagen, terwijl twee van m’n mannen achterop liepen. Alleen het vuilnis ruimen is voor mij geen optie. Dat is veel te zwaar. Ik heb dus de moeilijke beslissing genomen om te stoppen.”

Vrijdagvoormiddag vertrekt Danny voor een laatste keer met zijn vuilniswagen. Een officieel pensioen is het niet, want zijn ruimingsdiensten zet hij wel nog verder. “Het zal raar aanvoelen in het begin, maar gelukkig ga ik nog mijn bezigheden hebben. Dat menselijk contact is voor mij erg belangrijk.” De Jabbekenaars gaan hun vaste vuilnisophaler alvast zeker missen. De voorbije dagen hingen op meerdere vuilniszakken in de straten bedankingen aan het adres van Danny. “Dat doet zeker veel deugd”, reageert de man. “Ik heb dit zolang gedaan. Ik ga mijn rondes zeker missen.”