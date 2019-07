Kunstenaar of tekenfilmproducer worden? Kinderen kunnen zich opnieuw inschrijven voor creatieve beeldateliers Siebe De Voogt

10 juli 2019

15u06 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke organiseert vanaf september opnieuw creatieve beeldateliers in samenwerking met de Brugse kunstacademie. Kinderen kunnen kiezen voor een atelier rond beeldende kunsten of het ontwerpen van een tekenfilm.

De gewone beeldateliers vinden plaats in het Vrijetijdscentrum van Jabbeke en het SPC Hof Ter Straeten in Varsenare. Kinderen gaan tijdens de academie aan de slag met kleuren, lijnen, vormen en andere materialen. Enthousiaste en gedreven leerkrachten leren hen zichzelf beelden uit te drukken in een eigen beeldtaal. De leerlingen ontmoeten daarnaast kunstenaars en leren op een speelse manier genieten van kunst. In de academies rond tekenfilms doorlopen de kinderen alle productiefases van een tekenfilm. Ze leren de verschillende technieken rond het maken van dergelijke films gebruiken. De ateliers rond tekenfilms vinden enkel plaats in het Vrijetijdscentrum van Jabbeke. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich nog inschrijven tot en met 30 september. Inschrijven kan op het secretariaat in augustus van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. In september kan ingeschreven worden tijdens de openingsuren van het secretariaat. Gedurende de ganse inschrijvingsperiode kunnen inschrijvingen ook ingediend worden via de website www.academiebruggedko.be.