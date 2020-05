KSV Jabbeke lanceert webshop, want jaarlijkse pasdag kan niet doorgaan Siebe De Voogt

18u09 0 Jabbeke Het bestuur van voetbalclub KSV Jabbeke heeft een webshop gebouwd ter vervanging van zijn jaarlijkse pasdag. Die kan door de coronacrisis niet doorgaan.

Net als bij andere voetbalclubs is de jaarlijkse pasdag in mei een traditie bij KSV Jabbeke. Alle spelers en trainers, meer dan 250 in totaal, komen normaal in één dag tijd hun voetbalkledij passen en bestellen in de kantine.

De coronacrisis gooit dit jaar roet in het eten. Het bestuur van KSV Jabbeke stak daarom de koppen bij elkaar en besliste een webshop te bouwen, zodat alle sportkledij online kan besteld worden. Vanaf deze week kan elke speler en trainer zijn bestelling plaatsen op de website van de ploeg.