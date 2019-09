Kopstuk van mensensmokkelbende eist dat advocaat (en geen medewerker) zaak pleit: proces voor tweede week op rij uitgesteld Siebe De Voogt

11 september 2019

14u47 1 Jabbeke Net als vorige week is het proces tegen een Albanese mensensmokkelbende in de Brugse correctionele rechtbank uitgesteld. De reden? Het kopstuk stond erop dat zijn advocaat Sven Mary de zaak zelf zou pleiten en niet een medewerker.

De bende kwam in september vorig jaar in het vizier van de speurder. Op basis van afgeluisterde telefoongesprekken konden zij hun werking in kaart brengen. Op 18 december werden vier verdachten gearresteerd bij zes huiszoekingen. De drie Albanezen en één Libanees hielden zich volgens het parket op grote schaal bezig met de smokkel van Albanese migranten naar het Verenigd Koninkrijk. De bende moet zich verantwoorden voor een vijftigtal feiten van eind september vorig jaar tot op het moment van hun arrestatie. Kopstuk Ervin M. zou in totaal meer dan honderd mensen het Verenigd Koninkrijk hebben binnengeloodst vanaf onder meer verschillende parkings in West-Vlaanderen. Na het nieuwe uitstel van woensdagmorgen wordt de zaak op 2 oktober eindelijk gepleit.