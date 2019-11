Kompanen van veroordeelde mensensmokkelaars gearresteerd: bende smokkelde meer dan 100 transmigranten richting Verenigd Koninkrijk Siebe De Voogt

11 november 2019

16u38 0 Jabbeke De federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen heeft een Italiaan en Albanees gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Vier kompanen van de twee verdachten kregen vorige week al celstraffen tot 5 jaar voor de smokkel van meer dan 100 transmigranten.

Via Britse gsm-nummers uit een ander smokkeldossier kwam de Albanese bende in september 2018 in het vizier van de speurders. Dankzij afluistermaatregelen kon de werking van de bewuste bende in kaart worden gebracht. Op 18 december 2018 werden zes huiszoekingen gehouden, wat ook leidde tot de arrestatie van vier verdachten. “De bende werkte met gegarandeerde transporten, waarbij de vrachtwagenchauffeurs op de hoogte waren van de smokkel. De transmigranten betaalden voor een zitje in de cabine van de trucker 13.000 euro pond (omgerekend 14.500 euro, red.)”, vertelde procureur Frank Demeester tijdens het proces in de Brugse rechtbank.

Volgens het parket smokkelde de bende in een klein jaar tijd 112 transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk via onder meer parkings in Jabbeke en Veurne. Of de slachtoffers ook allemaal aankwamen, is erg onwaarschijnlijk. Kopstuk Ervin M. (41) kreeg vorige week woensdag als kopstuk van de bende 5 jaar cel. Drie anderen werden veroordeeld tot celstraffen tussen 18 en 40 maanden, deels met uitstel. Twee kompanen van de bende bleken evenwel nog op vrije voeten te zijn en werden begin dit weekend opgepakt. Een Italiaan werd gearresteerd net voor hij het vliegtuig richting z’n thuisland wilde nemen. Een Albanese verdachte werd in het Brusselse staande gehouden. Hij blijkt de neef te zijn van het kopstuk.