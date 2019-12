Kom je mee kerstsfeer opsnuiven? Bij Winterbar Hygge hopen ze op kassucces zoals vorig jaar Siebe De Voogt

13 december 2019

18u57 0 Jabbeke Aan het Vrijetijdscentrum in Jabbeke kan je opnieuw genieten van kerstsfeer in de gezellige Winterbar Hygge en rond de overdekte ijspiste van liefst 240 vierkante meter.

De organisatoren van Winterbar Hygge in het Vlamingveld hopen tijdens deze tweede editie minstens even goed te doen als vorig jaar. Toen werd de pop-upbar een enorm succes in Jabbeke. Ook dit jaar is de overdekte ijspiste van 240 vierkante meter de blikvanger. Wie geen schaatsbenen heeft, kan terecht in The Nordic Christmas Bar waar hapjes en gerechtjes geserveerd worden voor jong en oud. Ook klassiekers als glühwein en jenever zijn er uiteraard te verkrijgen.

Coca-Cola-kersttruck

Net als vorig jaar staan tot einddatum 11 januari heel wat evenementen op de agenda. Op 27 december is het opnieuw uitkijken naar de komst van de Coca-Cola-kersttruck. Verder staan onder meer een curlingtoernooi en shoppingavond op de planning.

Wie zich in de kerststemming wil laten onderdompelen, kan dagelijks terecht in Hygge van 14 tot 23 uur. De schaatspiste gaat een uurtje vroeger dicht. Op kerst- en oudejaarsavond sluiten ze al om 18 uur.

Wie op de hoogte wil blijven van alle evenementen, houdt best de Facebookpagina en Instagram van Winterbar Hygge in het oog.