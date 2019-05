Klanten kunnen tijdens openingsweekend Verde Lounge blijven slapen in zomerse pop-upbar Siebe De Voogt

28 mei 2019

12u38 66 Jabbeke Voor het derde jaar op rij opent vrijdagavond om 20 uur zomerbar Verde Lounge de deuren in Jabbeke. Leuk nieuwtje: tijdens het openingsweekend kunnen twintig klanten blijven slapen op locatie.

Valerie Finaut en Kurt Quicke veranderden voor de derde editie van hun pop-upbar de naam van de voormalige Verdebar in Verde Lounge. Voor de rest blijven ze hun succesvolle formule behouden: een trendy zomerbar organiseren voor zowel jong als oud. “Dit jaar hebben we uiteraard wel opnieuw enkele nieuwtjes bedacht”, vertelt Valerie. “Zo regelden we voor ons openingsweekend slaapplaats voor een aantal klanten: de hoxel by Star-tent uit Nieuwpoort. In verschillende kleine compartimenten kunnen twintig gasten, die het niet meer zien zitten om naar huis te rijden, op ons terrein blijven overnachten. Boeken kan via mail op het adres info@verdelounge.be. “

De muziek wordt verzorgd door BLVCKPRINT, die een contract heeft bij het label van Armin Van Buuren, en X-Tof. Hij draaide al meermaals op Tomorrowland. Op zaterdag komen Da Rick en DJ Bolle draaien. De inkom is telkens gratis.” Valerie en Kurt lokken tot 17 augustus wekelijks enkele DJ’s naar hun Verde Lounge. Daarnaast organiseren ze tal van evenementen als een Lazy Sunday en Single Night én bieden ze voortaan een eigen vipformule aan. Wie een bedrijfs-, vrijgezellen- of verjaardagsfeestje wil organiseren, kan een ruimte reserveren met eigen barman en aangepast arrangement. “Via onze Facebookpagina valt één VIP-tafel te winnen.” De zomerbar is dit jaar enkel open van vrijdag tot en met zondag: op vrijdag en zaterdag van 16 tot 3 uur, op zondag van 14 tot 23 uur. Via de Facebook- of Instagrampagina blijft u op de hoogte van alle evenementen in Verde Lounge.