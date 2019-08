Kermisweekend met Nacht van Jabbeke en tweede Foodtruckfestival Siebe De Voogt

22 augustus 2019

10u36 0 Jabbeke In Jabbeke vindt komend weekend het jaarlijkse kermisweekend plaats. Met een avondmarkt, de Nacht van Jabbeke en het Foodtruckfestival belooft het opnieuw een mooie editie te worden.

Het Jabbeekse kermisweekend vindt dit jaar voor het eerst volledig plaats aan het Vrijetijdscentrum. Op vrijdagavond wordt de kermis op gang geschoten met een avondmarkt. Zaterdag staat traditioneel de Nacht van Jabbeke gepland. Zondag vanaf 11 uur vindt op de parking van het Vrijetijdscentrum de tweede editie van het Foodtruckfestival plaats. Bezoekers kunnen er proeven van allerlei gerechtjes bij meer dan twintig foodtrucks. Om 14 en 16 uur trekt een stoet met oldtimers door Jabbeke en vanaf 14 uur zijn er ook allerhande optredens gepland. Op de affiche staan Blitz, The Crazy Disco Show, Boma on the Rocks met Marijn Devalck en het lokale talent van De Marcello’s.