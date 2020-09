Kermis in Varsenare gaat door: hier houd je als bezoeker rekening mee Siebe De Voogt

21 september 2020

14u52 0 Jabbeke In Varsenare vindt zondag de jaarlijkse kermis plaats. Ondanks de coronacrisis mogen de standhouders hun attracties plaatsen, al gelden wel enkele coronamaatregelen. De traditionele rommelmarkt gaat dan weer niet door.

Om de kermis op een veilige manier te laten verlopen, neemt het gemeentebestuur enkele maatregelen. Vanaf 12 uur wordt het dorp afgesloten voor het verkeer. Op het volledige traject van de kermis is het dragen van een mondmasker ook verplicht. Zonder mondkapje kan je de kermis niet betreden. Aan de in- en uitgangen zal daarnaast ontsmettingsmateriaal worden aangeboden. De bezoeker moet zich ook aan zijn of haar eigen contactbubbel houden. De politie Kouter zal toezicht houden op de naleving van de coronamaatregelen.

400 bezoekers

Het aantal bezoekers wordt in de gaten gehouden met een app. Op het kermistraject mogen er tegelijk maar 400 mensen aanwezig zijn. Indien dat aantal bereikt wordt, moeten bezoekers aan de ingang wachten. Op de kermis moet je bovendien één richting volgen. Om alles in goede banen te leiden, zet de gemeente stewards in.