Kampioenen van bridgeclub Dulcinea in de bloemetjes gezet Siebe De Voogt

16 september 2019

13u43 0 Jabbeke Bridgeclub Dulcinea in Jabbeke heeft zaterdag haar kampioenen in de bloemetjes gezet. De vereniging telt intussen meer dan 100 leden en biedt dit najaar een beginnerscursus aan.

De Jabbeekse bridgeclub zit in de lift en heeft elk jaar opnieuw enkele kampioenen in haar rangen. Afgelopen weekend werden Marc Braeckman en Hubert de Troch gehuldigd als winnaars van het algemene klassement. Ook de winnaars van de dagklassementen werden in de bloemetjes gezet. Els Van Loo verdiende een vermelding als hoogstgeklasseerde vrouw en Ann Vandecasteele kroonde zich dan weer tot beste nieuwelinge.

Voor wie eens kennis wil maken met bridge, organiseert Dulcinea Jabbeke dit najaar een beginnerscursus. De lessen worden gegeven door Paul Clement, bridgeleraar van de Vlaamse Bridge Liga. Dulcinea biedt je twee gratis kennismakingslessen aan op dinsdagavonden 24 september en 1 oktober. Daarna volgt een reeks van tien lessen. De lessenreeks kost 50 euro en gaat op dinsdagavond tussen 19.30 en 22 uur door in ’t Haeneveld, Krauwerstraat 1 in Jabbeke. Meer info bij de leraar op het telefoonnummer 0470/54.48.49 of via mail op de adressen paultjeclement@gmail.com en dulcineabridge@gmail.com.