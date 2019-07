Juwelen, geld en laptop gestolen bij twee woninginbraken Siebe De Voogt

14 juli 2019

12u35 0 Jabbeke In Snellegem en Varsenare vonden zaterdagavond en -nacht twee woninginbraken plaats. Daarbij werden volgens de politie Kouter juwelen, geld en een laptop gestolen.

De eerste inbraak vond zaterdagavond omstreeks 20.30 uur plaats in een woning langs de Boekhoutestraat in Snellegem. De daders probeerden eerst een schuifraam aan de achterzijde open te krijgen, maar slaagden daar niet in. Ook een poging om de achterdeur te forceren mislukte, waarop de inbrekers een gat in het keukenraam maakten ter hoogte van de handgreep en zo het huis binnendrongen. Ze doorzochten binnen alle kamers en vluchtten weg met juwelen en cash geld. Zaterdagnacht rond 1.30 uur vond een tweede inbraak plaats in de Lijsterdreef in Varsenare. Daar drongen de dieven een huis binnen door een vliegenraam op het gelijkvloers weg te halen. Ze maakten een horloge en een laptop buit. Het labo van de federale politie voerde op beide plaatsen een sporenonderzoek uit.