Juf mag opnieuw lesgeven na amper één dag quarantaine tegen corona Siebe De Voogt

20 mei 2020

13u47 1 Jabbeke Een juf uit het zesde leerjaar van vrije basisschool De Klimtoren in Jabbeke heeft een dag in quarantaine moeten zitten nadat ze in contact kwam met een onthaalmoeder die mogelijk besmet was met het coronavirus. Na een negatieve test van de vrouw mag de leerkracht vanaf woensdag opnieuw lesgeven. “Het bleek een storm in een glas water”, zegt directeur Rebekka Buyse.

Veertien leerlingen uit De Klimtoren moesten dinsdag al opnieuw thuisblijven na amper één dag les. De reden? Hun juf was in contact gekomen met een onthaalmoeder die symptomen vertoonde van corona. “Haar huisdokter had haar aangeraden om zelf ook in quarantaine te gaan”, vertelt directeur Rebekka Buyse. “Ik zag niet echt het risico. Zeker ook omdat een andere leerkracht contact had gehad met dezelfde vrouw en niét in quarantaine moest. We moesten ons echter bij de regels neerleggen.”

Storm in glas water

Het voorval bleek woensdagmorgen een storm in een glas water. De bewuste onthaalmoeder testte negatief. De juf die in quarantaine zat, mag zo maandag opnieuw lesgeven. Op woensdag vinden in De Klimtoren tijdens deze periode immers sowieso geen lessen plaats. “Ik ben blij dat mijn juf kan terugkeren, al maak ik me toch de bedenking of dit niet meer zal gebeuren”, stelt Buyse. “Het ging nu om leerlingen uit het zesde leerjaar. Die kunnen al eens alleen thuisblijven. Maar als dit gebeurt in het eerste leerjaar, is het een geheel ander verhaal.”