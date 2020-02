Juf een week in het gips? Dan neemt oma Hilde (62) gewoon over: “Nooit gedacht dat ze zouden toehappen” Siebe De Voogt

06 februari 2020

16u00 2 Jabbeke Vrije Basisschool De Klimtoren in Jabbeke heeft deze week een opvallende interimleerkracht in de klas staan. Omdat de directie niet meteen een vervangster voor juf Annelies vond, neemt de grootmoeder van een van de leerlingen de taken over. “Ik had nooit gedacht dat de school effectief zou toehappen”, lacht Hilde De Vos (62), die zelf 25 jaar ervaring heeft in het middelbaar onderwijs.

Bij De Klimtoren zaten ze begin deze week met de handen in het haar. Juf Annelies, leerkracht in de leergroep van het derde en vierde leerjaar, scheurde haar ligamenten en belandde in het gips. Directeur Rebekka Buyse ging op zoek naar een vervang(st)er. “Maar die was simpelweg niet te vinden”, vertelt ze. “Er is een enorm tekort aan leerkrachten en de arbeidsmarkt is op dit moment gewoon leeg.” De directeur stuurde een mail uit naar de ouders om hen in te lichten over het probleem. Maandagavond kreeg ze verrassend nieuws.

Vroeger opstaan

Hilde De Vos, de oma van leerlinge Olivia, stelde zich uit het niets kandidaat om juf Annelies enkele dagen te vervangen. Niet vanzelfsprekend. De vrouw woont immers in Damme en moet elke morgen een flinke afstand afleggen. “Het is een kwestie van wat vroeger opstaan”, lacht ze. “Het was eigenlijk mijn schoondochter die me vroeg of ik dat niet zag zitten. Ik had een beetje al lachend ‘waarom niet?’ geantwoord. Nooit had ik gedacht dat de school zou toehappen.”

Er is veel veranderd doorheen de jaren. Over een elektronisch lesbord heb ik bijvoorbeeld nooit kunnen beschikken. Het is een fantastisch middel om les mee te geven Hilde De Vos

Hilde is sinds 2 jaar met pensioen, maar gaf daarvoor 25 jaar les in het middelbaar onderwijs. Op haar 49ste ging ze nog psychologie studeren. Ze heeft dus tonnen ervaring, maar toch was het wat aanpassen voor de vrouw. “Ik sta voor een klas van 21 kinderen die tussen 7 en 9 jaar oud zijn. Mijn leerlingen waren vroeger een stuk ouder. Er is ook veel veranderd doorheen de jaren. Over een elektronisch lesbord heb ik bijvoorbeeld nooit kunnen beschikken. Het is een fantastisch middel om les mee te geven. Het is spijtig dat ik niet langer de tijd kan krijgen om het werken met een digitaal lesbord onder de knie te krijgen.”

Lerarentekort

Voor haar klas heeft oma Hilde niets dan lof. “Het is een enorm toffe klas. Ik schrik er soms van wat die leerlingen al allemaal kunnen. Ze zijn gelukkig heel behulpzaam. Het scheelt voor mij een hele hoop werk. Ook mijn kleindochter vind het erg leuk dat ik nu in haar klas sta. Ze vroeg meteen of ze me ‘mammie’ mocht noemen of toch liever juf Hilde. Geweldig.”

Ook mijn kleindochter vind het erg leuk dat ik nu in haar klas sta. Ze vroeg meteen of ze me ‘mammie’ mocht noemen of toch liever juf Hilde. Geweldig Hilde De Vos

Een grootmoeder die voor de klas staat: het is voor de kinderen van De Klimtoren een toffe ervaring. Toch doet de noodoplossing opnieuw vragen rijzen over het lerarentekort. Ook Hilde zelf stelt zich vragen. “De overheid zou toch eindelijk eens een oplossing mogen aanbieden”, vindt ze. “Het beroep van leerkracht is toch bijzonder mooi? Het is triestig welke oplossingen directies tegenwoordig uit hun hoed moeten toveren om toch maar aan voldoende personeel te geraken bij ziektes. Hoe kan je op zo’n manier de zorg voor de kinderen op een degelijke manier verderzetten? Leerlingen hebben tegenwoordig meer zorg nodig dan vroeger. Dergelijke noodoplossingen komen de kwaliteit van het onderwijs echt niet ten goede.”