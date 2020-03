Jubileumeditie van internationale modelbouwbeurs afgelast door coronadreiging: “Geen infectiehaard starten in Jabbeke” Siebe De Voogt & Benny Proot

02 maart 2020

Jabbeke Ook in Jabbeke heeft het coronavirus gevolgen. De 25ste editie van de internationale modelbouwbeurs die volgende week zou doorgaan in het Vrijetijdscentrum is afgelast. "We willen geen infectiehaard starten in Jabbeke", zegt Peter D'Hollander, voorzitter van de organiserende club On The Road.

De internationale modelbouwbeurs zou in het weekend van 14 en 15 maart zo'n 400 deelnemers uit 15 landen naar het Vrijetijdscentrum in Jabbeke brengen. Onder hen Italianen, Spanjaarden, Fransen, Polen en zelfs Kroaten. Allemaal landen waar het coronavirus al is vastgesteld en dus besloot modelbouwclub On The Road geen risico te nemen. “We hebben ons gezond verstand laten spreken", zegt voorzitter Peter D’Hollander. “Het risico dat Jabbeke een infectiehaard zou worden van corona was gewoon te groot. Dit is een zware beslissing, want maanden voorbereiding vallen in het water. Maar het is wél een verstandige beslissing. We krijgen veel steunende reacties. Ook de deelnemers tonen begrip.”

Een nieuwe datum voor het evenement komt er dit jaar niet. “De jubileumeditie zal voor volgend jaar zijn. Financieel gezien maakt dit geen verschil. We hadden nog geen materiaal gehuurd en de huur van de zaal zullen we wellicht wel terugkrijgen. Het is vooral spijtig van ons werk. Maar nog eens: het is beter te voorkomen dan te genezen. Het is het risico niet waard.”