Joris (42) verzamelt Jabbeekse breiwerkjes voor kangoeroeweesjes in Australië Siebe De Voogt

10 januari 2020

17u53 0 Jabbeke Joris Wensch (42) heeft ook in Jabbeke een afleverplaats op poten gezet voor brei- en haakwerkjes voor babykoala’s en -kangoeroes in Australië. “Ik wilde ook mijn steentje bijdragen, hoe klein ook”, vertelt de Jabbekenaar.

In gans België is deze week een golf van solidariteit op gang gekomen naar aanleiding van de hevige bosbranden in Australië. De Facebookgroep “Team Belgium For Australia” roept mensen op om buideltjes te breien en te haken voor babykoala’s en -kangoeroes. Het zijn zogenaamde “hanging bags” voor de kleine buideldieren. Die zijn het gewoon om in een buideltje te zitten, maar verloren vaak hun mama door de bosbranden. Dertig procent van de koala’s is uitgeroeid en dus zijn er veel kleine koalawezen. Her in der in Vlaanderen en Wallonië worden drop-offs opgericht, waar breiwerkjes kunnen worden binnengebracht. Die worden vervolgens naar Australië gestuurd.

In Jabbeke verzamelt Joris Wensch (42) het breiwerk bij hem thuis. “Ik kan niet haken of breien, maar vond het wel mijn plicht om mijn steentje bij te dragen”, vertelt hij. “Mensen kunnen de werkjes gewoon bij mij afleveren. Ik doe de rest. Zij die niet kunnen haken, kunnen hier ook dekens of lakens komen ophalen. Mensen met ervaring, die niet over het nodige materiaal beschikken, kunnen daar vervolgens mee aan de slag.” Wie een brei- of haakwerkje wil afleveren bij Joris, kan hem een privébericht sturen op Facebook.