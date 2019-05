Jongen (10) slaat over de kop met koersfiets tijdens ritje met vader en opa Siebe De Voogt

27 mei 2019

14u13 5 Jabbeke Een 10-jarige jongen uit Brugge is zondagmiddag lichtgewond geraakt bij een val met zijn koersfiets langs de Vaartdijk-Zuid in Jabbeke. Hij was een ritje aan het maken met z’n vader en opa.

Het ongeval vond even voor 14 uur plaats vlak voor de kruising met de Bekedijkstraat. Volgens de lokale politie Kouter schoot de jonge fietser tijdens sprintje uit z’n pedaal. Hij ging overkop en kwam hard op het asfalt terecht. De jongen had veel geluk, want kwam er vanaf met lichte verwondingen. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.