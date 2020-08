Jonge cineast maakt docu over de vijf Jabbeekse kerken Siebe De Voogt

31 augustus 2020

09u43 0 Jabbeke Nadat hij vorig jaar een kortfilm maakte over de Brugse Kruispoort, heeft Stijn Vandamme (27) nu een documentaire klaar over de vijf kerken in Jabbeke. Het werk van de jonge cineast maakt deel uit van een project om het erfgoed in de gemeente in beeld te brengen.

In ‘Onder De Kerktoren’ vertelt Stijn Vandamme meer over het heden en verleden van de vijf parochiekerken in Groot-Jabbeke. De stem van Roos Daenens, parochieassistente van de federatie Jabbeke, gidst je doorheen de geschiedenis en het erfgoed van de kerken in Snellegem, Stalhille, Varsenare, Zerkegem en Jabbeke. “De docu maakt deel uit van een project voor Café Cultuur, waar ik ook lid van ben”, vertelt de jonge cineast. “Onze vereniging wil het erfgoed binnen de gemeente in beeld brengen. Veel Jabbekenaars weten immers niet zoveel over de monumenten en bovendien bestaat er niet veel beeldmateriaal van.”

Stijn maakte de film met hulp en archiefmateriaal van heemkundige Johan Ryheul. “Waarom ik voor de kerken koos? Wel, je ziet die vijf torens wel altijd boven het landschap uitsteken, maar weinig mensen kennen de waarde en geschiedenis erachter. De kerktoren van Varsenare is bijvoorbeeld een beschermd monument. Ik ben beginnen beeldjes schieten voor de archieven en had er uiteindelijk zoveel, dat ik besloot om een documentaire te maken. De beelden zullen later ook gebruikt worden in een later project van Café Cultuur. Bij elk monument in Jabbeke zal een QR-code geplaatst worden. Als je deze inscant, zul je beelden te zien krijgen met uitleg over de locatie waar je staat.”

‘Onder De Kerktoren’ is komend weekend doorlopend te zien tussen 10 en 17 uur in het koetshuis van het kasteel van Snellegem op het evenement Jabart, een initiatief van de cultuurdienst Jabbeke.