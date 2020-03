Jonge chefs openen foodstore Amitude waar vroeger slagerij Sanders was: “Onze focus ligt op vers bereide maaltijden” Siebe De Voogt

16 maart 2020

08u28 0 Jabbeke De jonge chefs Rafaël Vancoillie (26) en Robrecht Devos (30) openen woensdag een foodstore in het oude pand van slagerij Sanders in Varsenare. Het cateringedeelte van hun bedrijfje Amitude verhuisde in november al van Torhout naar de Gistelsteenweg. “In onze foodstore leggen we de focus op vers bereide maaltijden”, vertellen Rafaël en Robrecht.

Slagerij Sanders was met haar kip aan ‘t spit een begrip in Varsenare en omstreken. In het najaar sloten Dirk en Caroline definitief de deur van hun zaak langs de Gistelsteenweg. Lang wachten op een alternatief was het niet, want al in november namen Rafaël Vancoillie en Robrecht Devos er hun intrek met hun bedrijfje Amitude. “Wij specialiseren ons sinds 2014 in catering voor privéfeesten, bedrijfsfeesten en evenementen van 12 tot 800 personen", vertellen de twee jonge chefs. “Door onze groei werd onze bedrijfsruimte in Torhout te klein en verhuisden we in het najaar al met de burelen en keuken naar het oude pand van slagerij Sanders.”

In onze foodstore zullen we dagverse gerechten aanbieden, die bereid worden in onze eigen keuken. We gaan steeds op zoek naar eerlijke producten en werken niet met smaakversterkers, additieven of bewaarmiddelen Rafaël Vancoillie en Robrecht Devos, Amitude

Na hun verhuizing concentreerden Rafaël en Robrecht zich op de herinrichting van de bestaande winkelruimte. “Januari en februari waren erg hectisch", lachen ze.

“We willen onze klanten een sfeervol en warm onthaal bieden en daarom is de inrichting erg belangrijk. In onze foodstore zullen we dagverse gerechten aanbieden, die bereid worden in onze eigen keuken. We gaan steeds op zoek naar eerlijke producten en werken niet met smaakversterkers, additieven of bewaarmiddelen. We creëren gerechten en feesten waar we graag zelf te gast zouden zijn. We zullen naast verse maaltijden dan ook een uitgebreid assortiment delicatessen aanbieden, zoals een heerlijke selectie tapas en aperitiefhapjes, ambachtelijke pasta, olijvenjam en geselecteerde wijnen.”

Sterrenervaring

Ondanks hun jonge leeftijd deden de chefs al flink wat ervaring op in de culinaire wereld. Robrecht studeerde af aan de hotelschool Spermalie in Brugge en werkte nadien onder meer in de Zedelgemse sterrenzaak Ter Leepe, het Gentse restaurant Karel de Stoute en bij verscheidene cateraars.

Rafaël studeerde aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en liep onder meer stage in de tweesterrenrestaurants La Durée in Izegem en De Kromme Watergang in Nederland. “We bieden onze klanten een combinatie van sterke organisatie en vakmanschap en bezorgen hen een onvergetelijke ervaring", zeggen ze ambitieus.

De foodstore Amitude opent volgende week woensdag en zal wekelijks geopend zijn op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur. De overige dagen concentreren de chefs zich op hun cateringactiviteiten.