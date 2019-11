Jeep veroorzaakt ravage: bestuurder slaat op de vlucht, maar spoor van brokstukken leidt naar wagen Mathias Mariën

04 november 2019

15u56 0 Jabbeke Langs de Legeweg in Jabbeke heeft de bestuurder van een terreinwagen zondagochtend even na 9 uur heel wat schade veroorzaakt.

De bestuurder reed langs de Legeweg in de richting van Jabbeke, toen hij plots met zijn wagen in de graskant belandde. Het voertuig kwam tegen een duiker terecht en reed vervolgens een verlichtingspaal om. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand in de omheining van een boerderij. De bestuurder sloeg daarop op de vlucht met de terreinwagen. Er lagen heel wat brokstukken op de plaats van het ongeval. Een ploeg van de verkeerspolitie vond enige tijd later een jeep met zware schade op de E40-parking in Jabbeke richting Oostende. De gevonden brokstukken op de plaats van het ongeval kwamen overeen met de schade aan de achtergelaten terreinwagen. Vanop de parking kon een spoor tot aan de plaats van het ongeval gevolgd worden. De jeep werd getakeld. De bestuurder wordt verder opgespoord.