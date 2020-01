Jabbekenaars geven meer bloed dan gemiddeld in Vlaanderen Siebe De Voogt

27 januari 2020

15u50 0 Jabbeke Het Rode Kruis-Vlaanderen blijft op zoek naar bloeddonoren. Uit cijfers blijkt in Jabbeke 3,37 procent van de inwoners bloed te geven. Dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde, dat op 3 procent ligt.

Het Rode Kruis wil het aantal donoren in Vlaanderen tegen het einde van 2020 op te trekken naar 4 procent. Ondanks het mooie resultaat in Jabbeke, roept de gemeente haar inwoners op om zich nog eens van hun beste kant te laten zien. “Toon dat we een vrijgevige gemeente zijn en word ook donor", klinkt het. Meer info op www.rodekruis.be.