Jabbeke verleent negatief advies voor bouw hoogspanningsleiding: “Masten zijn smet op ons uitzicht” Siebe De Voogt

05 juni 2019

14u58 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke verleent negatief advies voor het Ventilus-project, dat een nieuwe hoogspanningsleiding wil realiseren langs de E403 tussen Zedelgem en Ardooie. “De masten zouden een smet zijn op de Jabbeekse uitzichten en een negatieve invloed hebben op de gezondheid van omwonenden.”

De Vlaamse overheid heeft naast de bestaande windmolenzone aan de Oostkust een tweede zone uitgetekend voor de kust van De Panne. Het huidige hoogspanningsnetwerk volstaat echter niet om de stroom van de nieuwe parken af te voeren naar het binnenland. Het Ventilus-project is een omvangrijk project dat de realisatie van een nieuw hoogspanningsnet in West-Vlaanderen bestudeert om de energietransmitie tussen het binnenland en de windmolens op zee te realiseren. In een eerste ontwerp wordt een voorstel en enkele alternatieven bekeken en bestudeerd. Ook de gemeente Jabbeke wordt daarbij betrokken.

Het gemeentebestuur heeft besloten om het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) negatief te adviseren. “We zijn ervan overtuigd dat dergelijk project de aanleiding zou moeten zijn om te kiezen voor een volledig ondergrondse aanleg van alle hoogspanningsleidingen. De masten en kabels zouden niet alleen een smet zijn op onze prachtige Jabbeekse uitzichten, ze kunnen mogelijk ook een negatieve invloed hebben op de gezondheid van personen die onder deze masten wonen. Een foutieve beslissing in dit project kan negatieve gevolgen hebben voor een periode van langer dan 50 jaar.”