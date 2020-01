Jabbeke treedt toe tot interculturele gemeentelijke samenwerking Ginter Siebe De Voogt

22 januari 2020

16u13 3 Jabbeke De gemeente Jabbeke maakt sinds 1 januari deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter. Daarin werken 8 gemeenten aan gemeenschappelijke belangen en projecten op het vlak van cultuur, erfgoed en bibliotheken.

Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem maakten in de vorige beleidsperiode al deel uit van Ginter en nu treedt ook Jabbeke toe tot het samenwerkingsverband. De Permekegemeente heeft belangrijke troeven op het vlak van beeldende kunsten, culturele infrastructuur en een bloeiend vrijetijdsleven. Door de toetreding bij Ginter wil Jabbeke zijn troeven meer bekendheid geven. Vorig jaar werd daarvoor al een deskundige Cultuur en Toerisme aangeworven en trad de gemeente toe tot “UiT in Vlaanderen”.

Bbiliotheken

Jabbeke en de andere Gintergemeenten zullen onder meer samenwerken rond de jaarlijkse Poëzieweek, Erfgoeddag, Open Monumentendag en de Kunstendag voor kinderen. De bibliotheken streven ernaar om te komen tot één lenerskaart voor de hele regio, waardoor je als lener meteen lid bent van alle bibliotheken. Jonge creatieve makers en kunstenaars zullen ondersteund worden in hun praktijk en ontwikkeling en er wordt ook gewerkt aan de ingebruikname van een gezamenlijke erfgoedbeeldbank.

Ginter publiceert drie maal per jaar een gratis cultuurmagazine en maandelijkse nieuwsbrief, waarvoor kan ingetekend worden via www.ginter.be. Alle inwoners van Groot-Jabbeke ontvangen eind januari de ‘Gintergazet’ in de bus, ter kennismaking met de intergemeentelijke samenwerking. Wie wil, kan dit in de toekomst gratis blijven ontvangen door de adresgegevens te bezorgen via info@ginter.be.