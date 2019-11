Jabbeke lanceert gemeente-app: “Communicatie met inwoners kon beter” Mathias Mariën

21u08 0 Jabbeke De gemeente Jabbeke lanceert een nieuwe gemeente-app. “Tijdens de vele huisbezoeken die CD&V voerde in aanloop naar de verkiezingen, bleek dat de communicatie tussen de gemeente en de inwoners een stuk beter kon”, zegt Chris Bourgois, voorzitter van CD&V.

De app laat de Jabbekenaar toe om digitaal documenten aan te vragen zonder zich nog naar het gemeentehuis te verplaatsen. Ze biedt een meerwaarde door bijvoorbeeld de burger te informeren over geplande wegenwerken en festiviteiten en herinnert hem of haar eraan om tijdig het vuilnis buiten te zetten. Een ander voordeel van de app is de mogelijkheid om er meldingskaarten aan te koppelen. Op deze manier kan, met enkele eenvoudige clicks, een probleem gemeld worden. Deze melding, samen met de locatie en een foto ervan, wordt overgemaakt aan de gemeentediensten en kan daarna behandeld worden.

Een vlotte afhandeling van deze problemen is voor CD&V Jabbeke van groot belang. Ook handelaars en verenigingen in Jabbeke kunnen gebruikmaken van deze app. Zij kunnen specifieke promotieberichten versturen als de inwoner dat wenst. Door de gezamenlijke aanpak kan deze app ervoor zorgen dat de lokale economie op de juiste manier ‘top of mind’ blijft. “CD&V Jabbeke zorgt hier voor een platform waarbij de samenwerking tussen de gemeente Jabbeke, de verenigingen en de ondernemers optimaal is. Het is dé manier, om met interactie, onze gemeente naar de top te brengen”, zegt Chris Bourgois, voorzitter van CD&V.