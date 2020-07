Jabbeke heeft voortaan z’n eigen toeristische kaart met alle trekpleisters Siebe De Voogt

08 juli 2020

19u50 0 Jabbeke Elke inwoner van Jabbeke krijgt deze week de eerste uitgave van een toeristische kaart, met alle trekpleisters in de gemeente. De kaart komt in de plaats van de toeristische gids, die dringend aan vernieuwing toe was.

Ze biedt een mooi overzicht van alle toeristische bezienswaardigheden en attracties, maar ook van de lokale horeca en logies. De gemeente gaat er prat op veel plaats te hebben voor fietsers en wandelaars. Naast de fietsknooppunten starten in Jabbeke ook de Permekefietsroute, de Romain Maesfietsroute, de nieuwe Polderrandfietsroute en de mountainbiketour Bossenroute. Voor wandelaars is naast de bewegwijzerde erfgoedwandelingen per deelgemeente ook een natuurwandeling uitgestippeld.

In de brievenbus

De toeristische kaart zet ook zeven nuttige doe-tips in de kijker, met aandacht voor troeven als de geklasseerde kerken, natuurgebied en het Permekemuseum.

De kaart is terug te vinden op de gemeentelijke website of www.visitjabbeke.be. Het schepencollege besliste ook bij elk gezin één exemplaar in de brievenbus te stoppen. Verder kan een gratis kaart afgehaald worden bij het onthaal in het gemeentehuis of per mail besteld worden via gemeentehuis@jabbeke.be.