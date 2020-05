Jabbeke aan zee? Sterke wind tovert akkers om in stranden Siebe De Voogt

12 mei 2020

17u53 25 Jabbeke Wie de voorbije dagen door de Legeweg in Jabbeke reed, heeft het wellicht al opgemerkt. Sommige akkers liggen erbij als stranden en op de rijbaan zijn hier en daar zandophopingen ontstaan. De hevige wind van de voorbije dagen ligt aan de oorzaak van het opvallende fenomeen.

Zondag en maandag trok een stevige noorderwind over de regio. De hevige windstoten bliezen een grote hoeveelheid zand landinwaarts. Hier en daar werd het zicht beperkt door halve zandstormen en sommige akkers werden zelfs omgetoverd tot ware stranden. Zo ook langs de Legeweg in Jabbeke, waar je je even aan de kust waant. De bermen liggen er bij als kleine duinen en op de rijbaan duiken om de haverklap zandophopingen op.