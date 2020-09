Jabbeekse schrijfster was ooit sommelier in toprestaurant: “Maar zo’n mooie vermelding in Gault&Millau gaf me net nog méér druk” Siebe De Voogt

24 september 2020

17u38 0 Jabbeke Lieselot Jonckheere (29) uit Jabbeke zet haar eerste stappen in de literaire wereld. Haar debuutroman ‘Zonder woorden – In stilte kan de taal der liefde en vriendschap echt begrepen worden’ is intussen te koop. “Dit zal niet mijn laatste boek zijn, want ik barst al opnieuw van inspiratie”, belooft Liesot, die een carrière als topsommelier achter zich liet.

Lieselot Jonckheere was acht jaar geleden een veelbelovend sommelier. Ze werd tweede in de prestigieuze wedstrijd Prosper Montagné en werkte in het tweesterrenrestaurant Pastorale in het Antwerpse Reet. “Een heel chique wereld, waarin alles perfect moest zijn”, noemt de Jabbeekse het zelf. “Toen ik een mooie vermelding kreeg in Gault&Millau, merkte ik dat ik er niet gelukkiger van werd. De druk werd net nóg groter. Tegelijk werd ik gewaar dat de perfectie waarvan altijd gesproken werd in de praktijk niet haalbaar was.”

Keerpunt

Lieselot besloot haar leven volledig om te gooien. “Die periode was een groot keerpunt in m’n leven”, vertelt ze. “Ik ben meer en meer de stilte en m’n zielsvrienden gaan opzoeken. Dat bleek bijzonder rustgevend.”

De Jabbeekse schrijfster heeft het voortdurend over haar zielsvrienden, die haar de weg wezen naar innerlijke rust en zelfacceptatie, maar wie dat zijn mag de lezer zelf ontdekken. “Zo wil ik graag de lezer uitnodigen om op een verrassende en vernieuwende manier hun wijsheid te beleven. Mezelf jarenlang onderdompelen in hun stille en natuurlijke leefwijze heeft me vele inzichten geboden en daar ben ik dankbaar voor. De kernboodschap van het boek is: je bent al helemaal goed zoals je nu bent. Je hoeft niet eerst geduldiger te worden, die promotie te halen of volgens de laatste mode gekleed te zijn om te worden aanvaard.”

Wie de debuutroman van Lieselot wil kopen, kan terecht op de webshop van Uitgeverij Boekscout. Het boek telt 160 pagina’s en kost 19,50 euro.