Jabbeekse mondmaskers moeten tegen 20 mei in de brievenbussen zitten Siebe De Voogt

02 mei 2020

11u17 5 Jabbeke Elke inwoner van Jabbeke moet tegen 20 mei een gratis stoffen mondmasker in zijn of haar brievenbus hebben zitten. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. In totaal werden 14.000 exemplaren besteld.

Zoals intussen algemeen bekend wordt het dragen van een mondmasker vanaf maandag verplicht op het openbaar vervoer voor elke Belg met een leeftijd vanaf 12 jaar. Ook voor het onderwijspersoneel en leerlingen vanaf 12 jaar worden maskers verplicht. De gemeente Jabbeke bestelde recent 14.000 mondmaskers, waarvan 1.000 voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. De bestelling maakt deel uit van een groepsaankoop met de stad Brugge en de gemeentes Zedelgem en Beernem. “Hij werd geplaatst na een uitgebreid marktonderzoek bij een firma die zowel op vlak van prijs, kwaliteit als levertermijn de beste garanties bood", stelt het gemeentebestuur.

De mondmaskers zouden volgens de gemeente normaal tegen 18 mei geleverd moeten worden. “Na een keuringsprocedure en de nodige verdeeltijd wordt vooropgesteld dat de mondmaskers op 20 mei bij de bevolking in de bus zullen vallen”, klinkt het. “Elke inwoner krijgt op die manier een gratis stoffen en wasbaar mondmasker in zijn of haar bezit. We zullen meteen ook de filters afleveren die door de federale overheid voorzien zijn, op voorwaarde dat deze ons tijdig geleverd kunnen worden. Ook een instructiepagina voor het correct gebruik van het mondmasker en het onderhoud zal in de bussen vallen.”