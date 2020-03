Jabbeekse kinesist roept regering in open brief op om verantwoordelijkheid te nemen: “Laat ons niet in de kou!” Siebe De Voogt

17 maart 2020

17u52 0 Jabbeke Kinesist Bram Baes uit Jabbeke richt zich in een open brief op z’n Facebookpagina tot de regering. Zijn bericht werd intussen bijna honderd keer gedeeld. “Beste politici, neem duidelijke, evenredige en eerlijke beslissingen voor elke zelfstandige! Laat ons niet in de kou!”, schrijft de man.

Jabbekenaar Bram Baes laakt - net als veel van z'n collega’s - het gebrek aan aanbevelingen vanuit de regering. “Wat me het meeste stoort is dat er voor heel veel mensen en heel veel zelfstandigen in verschillende sectoren een grote onzekerheid is wat ze moeten doen”, schrijft hij in een open brief op z’n Facebookpagina. “Heel veel mensen hebben een nauw contact met hun klanten/mensen en kunnen de aanbevolen afstand van 1,5 meter niet houden. Een kinesitherapeut die zijn patiënt behandelt op afstand. Lijkt me niet evident.”

Volgens de kinesist zou elke zelfstandige die hinder ondervindt door de coronamaatregelen, op een gelijke manier moeten worden vergoed. “Hoe jullie dit moeten aanpakken zal ik niet vertellen, maar op een doordachte manier waarbij niemand in de kou blijft staan! Beste politici, neem hierin duidelijke, evenredige en eerlijke beslissingen voor elke zelfstandige! Jullie vragen ons binnen te blijven? Geef ons dan ook de mogelijkheid binnen te blijven! Laat ons niet in de kou!”

Lees de volledige open brief hieronder.