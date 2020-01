Jabbeekse burgemeester ontkent gesprekken over randparking voor Club-supporters in zijn gemeente Siebe De Voogt

10 januari 2020

17u09 2 Jabbeke In het project rond de komst van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge zijn ook randparkings voorzien in omliggende gemeenten. De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) haalde tijdens z'n persconferentie Jabbeke aan als mogelijke plaats voor één van die parkings. Zijn collega Daniël Vanhessche valt uit de lucht. “Ik weet zelfs niet waar die dan zou moeten komen", reageert hij.

“In de voorbije maanden hebben we al de nodige contacten gelegd met de ons omringende gemeenten om te kijken waar dergelijke parkings zouden kunnen gesitueerd worden en onder andere in Jabbeke is er een ruimte dicht bij de afrit van de autosnelweg waar dergelijke randparking zou kunnen komen.” Dixit de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens z'n persconferentie deze namiddag rond de bouw van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge op de huidige site van Jan Breydel. Om de hinder voor buurtbewoners te beperken, zouden supporters op die randparkings hun wagen moeten achterlaten. Vervolgens zouden ze met shuttlebussen naar het stadion worden gebracht.

Geconfronteerd met de uitlatingen van zijn collega en partijgenoot ontkent de Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche op de hoogte te zijn van gesprekken rond dergelijke parking in zijn gemeente. “Ik val compleet uit de lucht”, zegt hij. “Ik zou zelfs niet weten waar er in Jabbeke plaats is voor zo'n parking. De voormalige site van de Civiele Bescherming is geen optie, want die heeft als bestemming een ambachtelijke zone. Wij kunnen dus zelfs niet zeggen dat we voor een randparking openstaan, want we hebben geen plaats.”

