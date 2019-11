Inbrekers slaan toe in drie woningen, maar kunnen geen buit maken Siebe De Voogt

Jabbeke In Jabbeke en deelgemeente Zerkegem hebben inbrekers maandagavond en -nacht op drie plaatsen toegeslagen. Ze konden echter niets buit maken.

In de Merelstraat in Jabbeke werd omstreeks 21.15 uur een eerste keer ingebroken. Dieven forceerden er een raam aan de zijkant van een woning. Ze doorzochten enkele kamers, maar uiteindelijk werd niets gestolen. In de Cousseweg werd kort na middernacht dan weer een inbraak vastgesteld. Daar werd het schuifraam van een woning opengepraamd. In de Ettelgemstraat in Zerkegem werden de inbrekers tot slot opgeschrikt door de bewoner. Die opende een rolluik, toen hij lawaai hoorde bij zijn veranda. De daders vluchtten weg zonder buit. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraken.