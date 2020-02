Inbrekers slaan hard toe: juwelen en elektronica gestolen bij zes woninginbraken Siebe De Voogt

07 februari 2020

14u35 0 Jabbeke Inbrekers hebben lelijk huis gehouden in Jabbeke en Gistel. In totaal werd in zes woningen ingebroken. De buit bestond meestal uit juwelen en elektronica.

Een eerste inbraak werd donderdagmorgen even na 7.30 uur vastgesteld in de Oude Dorpsweg in Varsenare. De daders probeerden eerst een raam aan de achterzijde van een woning te forceren, maar slaagden daar niet in. Uiteindelijk sloegen ze een ander raam in. Binnen werden verschillende kamers doorzocht. Vermoedelijk werden enkele juwelen gestolen. Even voor 10.30 uur werd dan weer een inbraak ontdekt in een woning langs de Landweg in Gistel. Daar werd het cilinderslot van de achterdeur opengeboord. Het is nog niet duidelijk of er ook iets werd gestolen. In de loop van de dag sloegen inbrekers ook toe in de Gistelse Bergschuurstraat. Ze gooiden aan de achterzijde van een huis een raam in met een steen en namen de vlucht met juwelen, geld, een gsm, een tablet en een fototoestel.

In de loop van de avond ontdekten bewoners uit de Cruceweghe in Varsenare ongewenste bezoekers. De daders waren bezig met het forceren van hun achterdeur, toen ze opgeschrikt werden. Uiteindelijk namen ze de vlucht zonder buit. Twee uur later was het prijs in de Fazantendreef in Snellegem. Inbrekers klommen er op het plat dak van een woning en gingen aan de haal met juwelen. Een laatste inbraak werd rond 22.30 uur vastgesteld in de Eikendreef in Varsenare. Dieven sloegen er het raam van een achterdeur en doorzochten de volledige woning. Het is nog niet duidelijk of ze ook iets buit konden maken. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraken.