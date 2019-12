Inbrekers breken op klaarlichte dag binnen in woning Siebe De Voogt

29 december 2019

15u14 4 Jabbeke In de Zuidstraat in Jabbeke hebben dieven zaterdag op klaarlichte dag toegeslagen in een woning. Ook in de Van Larebekelaan sloegen inbrekers toe, maar daar bleef het bij een poging.

De feiten in de Zuidstraat werden even voor 17 uur vastgesteld. Dieven forceerden er de achterdeur van een woning en doorzochten binnen alle ruimtes. Hun precieze buit is nog niet gekend. Het labo van de federale politie trok ter plaatse voor sporenonderzoek. In de Van Larebekelaan stelden bewoners braaksporen vast aan hun achterdeur. De inbrekers waren er echter niet binnengeraakt. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar beide feiten.