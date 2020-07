Ilse (43) start met therapeutische praktijk na overlijden van haar man: “Spiritualiteit heeft me geholpen zijn dood te verwerken” Siebe De Voogt

07 juli 2020

12u54 0 Jabbeke De 43-jarige Ilse Van Daele is in Zerkegem begonnen met een praktijk, gespecialiseerd in energetische therapieën. Ze helpt haar klanten geest, ziel en lichaam in balans te brengen en geeft daarnaast ook voedingsadvies en afslankingsbehandelingen. Een jaar geleden verloor Ilse onverwacht haar man en zakenpartner. “De spiritualiteit heeft me geholpen zijn dood te verwerken”, vertelt ze.

Ilse Van Daele (43) runde tot vorig jaar samen met haar man sport- en afslankcentrum Body&health Concept in Brugge. Ze moest de zaak uiteindelijk stopzetten, toen haar echtgenoot in mei 2019 onverwacht overleed op amper 43-jarige leeftijd. “Hij had een scheur opgelopen in zijn slokdarm en werd opgenomen in het ziekenhuis”, vertelt de vrouw. “Na een operatie kreeg hij een fatale hartstilstand.” De dood van haar man kwam voor Ilse erg onverwacht. “Ik heb nog vier maanden geprobeerd om het sportcentrum alleen open te houden, maar dat ging uiteindelijk niet meer. Het was te groot voor mij alleen. Ik moest duidelijk een ander pad kiezen.”

Psychologe

Van kindsaf was Ilse al geïnteresseerd in de geest, ziel en het lichaam van de mens. Die spiritualiteit hielp haar naar eigen zeggen bij de verwerking van het overlijden van haar echtgenoot. “Maar ook in vele andere aspecten van m’n leven”, zegt de vrouw, die meteen besliste een andere uitdaging aan te gaan. “Ik wilde iets kleiner beginnen, waar de nadruk minder op het lichamelijke ligt. In het sportcentrum merkte ik dat heel wat eetstoornissen een emotionele oorzaak hebben. Ik voelde me er, bij wijze van spreken, vaker psychologe dan voedingsadviseur. Ik had de nood om dieper te gaan graven bij de mensen en wilde me meer toeleggen op het spirituele. Ik had al verschillende opleidingen afgerond en besloot een andere weg in te slaan.”

Eigen praktijk

Recent startte Ilse haar eigen therapeutische praktijk op langs de Duineweg in Zerkegem met de toepasselijke naam ‘IlsEnergy’. “Mensen kunnen bij mij ontdekken wie ze zijn", verduidelijkt ze. “We gaan tijdens verschillende gesprekken en therapieën echt de diepte in. Ook mensen met bepaalde trauma’s kunnen bij mij terecht. Ik bied verschillende formules aan: van voetreflexologie, waarbij we met drukpunten aan de voeten het lichaam weer in balans proberen te brengen, tot gesprekstherapie of energetische massages. Klanten me ook nog steeds contacteren voor afslank- en voedingsadvies.” U kunt enkel op afspraak terecht bij IlsEnergy. Een plaatsje reserveren kan via de website www.ilsenergy.be of telefonisch op het nummer +31 (0)6 180 831 04.