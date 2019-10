Hond des huizes, Bacco, verjaagt inbrekers uit bistro Nieuwege Siebe De Voogt & Benny Proot

29 oktober 2019

13u24 0 Jabbeke Inbrekers hebben zondagnacht proberen toe te slaan in bistro Nieuwege in Varsenare. Ver raakten de daders niet, want ze werden afgeschrikt door het alarm en … de hond des huizes.

De Basenji Bacco is de trouwe vriend van Jim Focke, uitbater van de bistro langs de Vaartdijk-Noord. “Hij ziet er erg lief uit, maar kan erg agressief uit de hoek komen tegenover vreemd volk als het moet”, vertelt de man. “Het ras leeft eigenlijk in het wild in Afrika en wordt daar ook gebruikt om op leeuwen te jagen.”

Het karakter van de Basenji bewees zondagnacht z’n nut, toen inbrekers probeerden toe te slaan in de horecazaak van Jim. “Omstreeks 5.15 uur hoorde ik plots het alarmsysteem afgaan. Ik ben meteen ook zelf lawaai beginnen maken en heb mijn hond naar beneden gestuurd met de instructie om te bijten. Toen ik beneden kwam, stond de deur van mijn restaurant wagenwijd open. Ik keek rond, maar zag niemand meer. Er was ook niets verdwenen. In de verte hoorde ik nog net een wagen met gierende banden vertrekken. Het moeten de inbrekers geweest zijn.”

Jim vermoedt dat de daders afgeschrikt werden door zijn alarm en het moedige optreden van zijn hond. “Het zal een combinatie geweest zijn”, zegt hij. “Ik heb m’n hond niet voor dat soort doeleinden gekocht, maar ditmaal kwam hij wel goed van pas. Het is de eerste keer in 14 jaar dat ik te maken krijg met een inbraak. Ik hoop dat de dieven de schrik nu goed te pakken hebben.”