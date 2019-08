Hoeveboter en karnemelk van zuivelboerderij Baliehof: “Oubollig? Consumptie zit juist weer in de lift!” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Siebe De Voogt

31 augustus 2019

07u00 0 Jabbeke Zuivelboerderij Baliehof is al bijna dertig jaar een gevestigde waarde in Zerkegem en omgeving. De hoeveboter en karnemelk van de familie Callemeyn zijn erkende streekproducten. Hoewel ze misschien oubollig lijken, zit de verkoop van de producten net weer in de lift. “De manier waarop wij met onze koeien omgaan, onderscheidt ons van de concurrentie.”

Niet iedereen is fan van karnemelk. Het lichtzurig smaakje is bedoeld voor de echte liefhebber. Toch is het product de voorbije jaren weer populairder geworden. “Vroeger was karnemelk met rijst een echte maaltijd voor arbeiders en landbouwers”, vertelt Luc Callemeyn (56), die Baliehof al bijna dertig jaar runt met zijn echtgenote Krista Stroo (55). “De afgelopen jaren zit de verkoop weer in de lift. Niet alleen oudere mensen, maar ook jongeren durven onze karnemelk al eens kopen. Zonder het te beseffen drinken ook veel kinderen het graag, want de gekende Fristi is eigenlijk niets meer of minder dan karnemelk met een fruitsmaakje.”

Intensief werk

Samen met de hoeveboter is de karnemelk van Baliehof door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) erkend als streekproduct. De productie heeft heel wat voeten in de aarde. “Alles start met het afromen van de melk, waarbij we room en magere melk bekomen. De room laten we verzuren en karnen we vervolgens. In een ronddraaiende ruit wordt de room als het ware opgeklopt en voegen we er koud water aan toe. Zo bekomen we uiteindelijk karnemelk en boter.”

Per week produceert Baliehof vijftig kilogram hoeveboter en zes- tot zevenhonderd liter karnemelk. “De productie is zwaar fysiek werk en handenarbeid. We onderscheiden ons van andere producten op de markt door de manier waarop onze negentig koeien behandeld worden. Zij grazen het grootste deel van het jaar buiten in de wei. De koeien eten voornamelijk gras, wat een excellente smaak oplevert.”

Familiebedrijf

Zuivelboerderij Baliehof is een echt familiebedrijf. Luc groeide op in de boerderij en nam het bedrijf in 1990 over van zijn ouders. Meteen startte hij samen met zijn echtgenote met de productie van melk. De opvolging is ook verzekerd, want dochter Sofie (24) en haar vriend Matthias Deloddere (25) draaien ondertussen al twee jaar mee in de zaak. “Ik ben hier opgegroeid en wil Baliehof dolgraag verderzetten”, vertelt Sofie. “We hebben ons eigen verhaal en dat is bijzonder belangrijk. Het is de reden waarom we niet samenwerken met supermarkten. Wekelijks doen we zes markten aan. We willen onze producten zo rechtstreeks mogelijk aan de consument verkopen en hem kunnen uitleggen hoe ze tot stand zijn gekomen. Een groothandel kan ons verhaal nooit op dezelfde manier overbrengen.”

