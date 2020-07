Hier flitst de politie maandag en dinsdag Bart Boterman

05 juli 2020

13u38 5 Jabbeke De Lokale Politie Kouter (Jabbeke, Gistel, Oudenburg, Torhout, Ichtegem) maakte bekend waar en wanneer er snelheidscontroles worden gehouden in de week van 6 juli tot 12 juli.

Maandag staat de flitser opgesteld in de Gistelsesteenweg in Jabbeke en dinsdag in de Engelstraat in Ichtegem. “Daarnaast worden er facultatieve controles gehouden op andere locaties”, luidt de mededeling nog. Wees dus gewaarschuwd. Telkens geldt de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur.