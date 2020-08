Hevige brand in tuinhuis, ook haag en omheining gaan in vlammen op Bart Boterman

07 augustus 2020

15u26 0 Jabbeke In de Merelstraat in Jabbeke is vrijdag rond 12.30 uur een zware brand ontstaan in een tuinhuis achteraan een woning. De brandweer werd opgeroepen. “Bij aankomst sloegen de vlammen al meters hoog in de lucht. De schade is aanzienlijk", vertelt luitenant Francis Vermote van de brandweerpost Gistel.



De wijk werd opgeschrikt door een hevige rookpluim en een felle brandgeur. “Het bluswerk had serieus wat voeten in de aarde. Het tuinhuis stond volledig in lichterlaaie en de brandlast was groot. Het vuur was al overgeslagen op een houtstapel, een haag op de scheiding met de buren alsook een houten omheining", aldus Vermote. Het tuinhuis alsook de inhoud zijn volledig verloren. “Ook de buren liepen lichte brandschade op aan de rolluiken. We waren zo’n twee uur in de weer want er was behoorlijk wat nabluswerk. De oorzaak is niet bekend, maar sowieso accidenteel", aldus de luitenant. Er vielen geen gewonden.