Het Kittenhuis vangt al vier jaar zwerfkatjes op: nooit eerder deden zoveel mensen beroep op Raisa (26) en haar team Siebe De Voogt

12 juni 2019

08u45 0 Jabbeke Niet veel Jabbekenaars weten dat hun gemeente een asiel voor katjes heeft. In de Isenbaertstraat biedt Het Kittenhuis zwerfkittens al vier jaar lang tijdelijk een thuis. Raisa Verstegen (26) en haar team verzorgen de poesjes tot ze sterk en oud genoeg zijn om geadopteerd te worden. Nooit eerder was de vraag naar hun kittens zo groot.

Wilt u een zwerfkitten een nieuwe thuis geven? Dan kan u terecht bij Het Kittenhuis in Jabbeke. Aan het begin van de Isenbaertstraat, kant Gistelsteenweg, startten Raisa Verstegen (26) en haar vriend vier jaar geleden een asiel op voor zwerfkatjes. “Eigenlijk eerder per toeval”, vertelt de jonge vrouw. “Mijn vriend had thuis op de boerderij een nestje met drie kittens. Hun moeder had een tepelontsteking en kon haar katjes dus geen melk gegeven. Om hun leven te redden, namen we de poesjes in huis en brachten hen met de fles groot.”

Geen rozengeur en maneschijn

Eenmaal oud genoeg, besloot Raisa de drie kittens gratis weg te geven op Facebook. Ze wist evenwel niet dat de wet dat verbiedt. “We hadden dan ook snel een klacht van Dierenwelzijn aan ons been. Zij brachten ons op de hoogte van de regelgeving. Voor we het wisten, hadden we meerdere nesten thuis en vroegen we een erkenningsnummer aan.” Intussen geven Raisa en haar team in Het Kittenhuis maximaal twintig kittens een voorlopige thuis. “De foto’s op onze Facebookpagina tonen schattige katjes, maar meestal is het niet zo’n rozengeur en maneschijn als ze bij ons aankomen. De meeste diertjes zijn ziek door uitdroging of ondervoeding en werden gevonden door toevallige passanten. Mensen kunnen de zwerfkittens gratis bij ons binnenbrengen. Mijn vriend is dierenarts en ontwormt de diertjes die bij ons toekomen. Ze worden ontvlooid, gechipt en gecastreerd of gesteriliseerd. Dat laatste is door de wet verplicht, maar gebeurt nog al te vaak niet.”

Twintig kittens

Vorige week kreeg Het Kittenhuis in één keer twintig jonge katjes binnen. Raisa ziet hun aantal jaar na jaar toenemen. “In ons eerste jaar kregen we net geen 50 kittens over de vloer. Vorig jaar waren dat er al 198. Gelukkig is ook de vraag om de katjes te adopteren erg groot. Tot afgelopen weekend werkten we met een wachtlijst. Van dat systeem zijn we afgestapt, omdat de administratie niet langer haalbaar was. Op een bepaald moment hadden meer dan 300 mensen een mail gestuurd. Zij moeten voortaan onze Facebookpagina in de gaten houden. Vanaf de kittens gezond zijn, plaatsen we hun foto online. De eerste die contact opneemt, krijgt het katje. Onder de twaalf weken kunnen de diertjes opgevangen worden door een gezin. Boven die leeftijd mogen ze definitief geadopteerd worden.”

Raisa baat Het Kittenhuis uit in bijberoep. Ze krijgt in drukke periodes hulp van haar medewerkster Annelies. “Ik combineer het asiel met mijn werk als opvoedster. Dat is perfect haalbaar. Momenteel ben ik zwanger en mag ik niet gaan werken. Ik heb dus volop tijd om voor de katjes te zorgen.” De adoptie van een kitten kost bij Het Kittenhuis 140 euro. In die prijs zitten een chip, Europees paspoort, dubbele ontworming, ontvlooiing, castratie of sterilisatie en vaccinatie inbegrepen. Meer info via de Facebookpagina of www.kittenhuis.be.