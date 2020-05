Herstellingswerken op A10 tussen Jabbeke en Oudenburg gaan volgende week van start Siebe De Voogt

07 mei 2020

Op de A10 tussen Jabbeke en Oudenburg gaan maandag herstellingswerken van start aan het wegdek in de richting van Oostende. De werken zullen vijf werkdagen duren.

Concreet wordt zowel de toplaag als onderlaag in asfalt vernieuwd van de rechterrijstrook. De werfzone bevindt zich tussen de verkeerswisselaar in Jabbeke en de afrit in Oudenburg. De rechterrijstrook zal tijdens de werken afgesloten zijn, waardoor het verkeer richting Oostende over één rijstrook moet. Bij goede weersomstandigheden moet de snelweg tegen eind volgende week weer open zijn.