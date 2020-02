Herman De Croo komt lezing over autobiografie geven in Vrijetijdscentrum Siebe De Voogt

12 februari 2020

13u27 2 Jabbeke Ex-minister en voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD) komt op donderdag 20 februari een lezing geven in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Hij komt honderduit vertellen over zijn autobiografie “Geworteld in het leven”.

In de lijvige autobiografie komt de politieke loopbaan van De Croo uitvoerig in beeld. Ze is gekruid met tal van anekdotes. In 2018 werd de liberale politicus Herman De Croo 80 en zetelde hij 50 jaar als volksvertegenwoordiger en als senator. Weinig politici hebben zoveel ervaring op lokaal, nationaal en internationaal vlak. In zijn parlementaire carrière maakt De Croo de federalisering van België mee, van de eerste staatshervorming tot de zesde. Ook internationaal deed hij heel veel ervaring op. Zo heeft hij tot vandaag veel contacten in Congo. Op donderdag 20 februari komt Herman De Croo vanaf 14.30 uur vertellen over zijn ervaringen in de politiek in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. De lezing wordt georganiseerd door de Vlaamse Actieve Senioren Jabbeke.