Hendrik Bogaert wordt geen CD&V-voozitter Redactie

20 oktober 2019

17u29 1

Hendrik Bogaert wordt niet de achtste kandidaat voor het voorzitterschap van de CD&V. Dat heeft het Kamerlid net bekend gemaakt op Twitter.

“Ik stap zelf niet in de race, het is te vroeg voor mijn ideeën in de partij, zoals het ideologisch essay ‘In vrijheid samenleven’ en mijn strategische visienota”, zegt de toekomstige burgemeester van Jabbeke op Twitter. “Veel geleerd in deze periode, dank voor vriendschap, steun en aanmoediging”, zegt Bogaert in de tweet.

Maandagmorgen om 8 uur moeten de kandidaturen voor het CD&V-voorzitterschap binnen zijn. Er hebben zich al zeven kandidaten gemeld. Vanmorgen maakte burgemeester van Damme Joachim Coens zijn kandidatuur bekend, deze namiddag was het gentenaar Christophe Vermeulen, een voormalig medewerker van Bogaert, die zich kandidaat stelde.