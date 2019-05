Hendrik Bogaert (CD&V) lijkt schade te beperken: “Wél verrast door grote vooruitgang van Vlaams Belang Siebe De Voogt

26 mei 2019

21u59 68 Jabbeke Net als in de rest van Vlaanderen krijgt CD&V in West-Vlaanderen klappen. Op federaal niveau lijken de christendemocraten onder leiding van Hendrik Bogaert het verlies te kunnen beperken tot één zetel.

Hendrik Bogaert toonde zich zondagmorgen nog hoopvol, toen hij in z’n thuisgemeente Jabbeke ging stemmen. “Ik heb een positief gevoel”, liet hij optekenen. Enkele uren later moet ook ‘Straffe Hendrik’ de nederlaag van zijn partij toegeven.

“Het is geen glorieuze avond”, reageert de lijsttrekker. “Ook in West-Vlaanderen halen we geen goede uitslag. Al bij al mogen we nog tevreden zijn dat we wellicht afklokken op zo’n 17 procent en op die manier het verlies beperken tot één zetel.”

Ook voor Bogaert is de enorme winst van Vlaams Belang een verrassing. “Zeker in onze provincie had ik gedacht dat ze maximaal 10 à 15 procent zouden halen. 20 procent is echt héél veel.” Over het al dan niet breken van het cordon sanitaire of zijn persoonlijke resultaat, wil de CD&V-lijsttrekker nog geen uitspraken doen. “Die analyse zullen we morgen met een fris hoofd maken.”